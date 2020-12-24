صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة نابولي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي مستعد للإستماع للعروض المقدمة للاعب وسط الفريق الرافض تجديد عقده.


وكانت إدارة نابولي تسعى لتمديد عقد فابيان رويز إلى أن المفاوضات بين الطرفين توقفت بصورة مفاجأة في ظل رغبة الكثير من الأندية للحصول على خدماته.


وقال موقع فوتبول إيطاليا أن نابولي مستعد للسماع إلى العروض التي تبدأ من 50 مليون يورو فما فوق ذلك وسط إستعداد برشلونة وريال مدريد لدفع هذا المبلغ.

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