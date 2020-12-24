توقعات بتثبيت " البنك المركزي" أسعار الفائدة اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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توقع عدد من بنوك الاستثمار ، اليوم الخميس، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض  عند مستويتها الحالية البالبغة 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة% على الترتيب.

 

وتوقع بنك الاستثمار فاروس ان يبقي البنك المركزي على اسعار الفائدة عند مستويتها الحالية في إجتماع اليوم اخر اجتماعات 2020، بعدما خفضها نحو 4% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن قرار التثبيت يأتى كستراحة لمسار التيسير النقدي.

 

ومن جانبه أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها  بتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

 

 

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن معدلات التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن ترتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات”.

 

وأضافت محلل اتش سي: “مع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا”.

 

وتابعت: “نعتقد أيضًا أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب”.

 

وبالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا.

 

وعلى صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر.

 

 

 

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