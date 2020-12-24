لخدمة 250 ألف نسمة.. "أمناء بدر" يفتتح مكتب التموين والإدارة التعليمية

افتتح اللواء عبدالنعيم حامد وكيل أول وزارة التموين، وعضو مجلس النواب، والمهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز المدينة، ومصطفى جبريل مدير إدارة تموين بدر، مكتب التموين ببندر النموذجية، لخدمة 250 ألف مواطن بالمدينة والمراكز المجاورة.





وأعرب رئيس مجلس المدينة، عن تقديره للقائمين على المنظومة التموينية، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بسهولة ويُسر؛ حيث تفقد أروقة مركز خدمة المواطنين، وتعرف على آليات تشغيل المنظومة وخدمة المواطن، منذ دخوله المركز وحتى الانتهاء من كافة طلباته في سهولة ويسر وأقل وقت ممكن، مؤكدًا أن مكتب التموين الجديد يخدم 250 ألف نسمة.





كما استمع "الزعيم" لشرح مُفصل عن مركز خدمة المواطنين من وكيل وزارة التموين؛ حيث أوضح أن إقامة المركز تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين، وذلك وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، لتلبية كافة الطلبات التي ترد سواء من المدينة أو المدن المجاورة.





وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز المدينة، إن الجهاز وجه بضرورة حُسن الخدمة والتعامل مع المواطنين، والتيسير عليهم؛ وذلك لتأدية خدمة حضارية وكريمة للمواطنين، مُقدمًا الشكر لوزارة التموين والعاملين بها على تعاونها مع مجلس المدينة في خدمة المواطنين، وتقديم العديد من الخدمات التموينية والتيسير عليهم.





وطالب "مندور" المواطنين خلال تواجدهم بمكتب التموين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن دخلت مصر الموجة الثانية من انتشار الفيروس.





كما افتتح رئيس مجلس أمناء المدينة، المبنى الإداري للإدارة التعليمية الجديدة، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية، وعلى رأسهم رئيس جهاز المدنية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلس الأمناء وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة، وعدد من القيادات الأمنية.





وقال عبدالرحمن الزعيم خلال الافتتاح، إن مبنى القطاع التعليمي يُعد صرحًا تعليميًا وإداريًا جديدًا على أعلى مستوى، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمدينة.





ووجه "الزعيم" خلال الافتتاح، الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورؤساء هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضًا المهندس عمار مندور رئيس جهاز المدينة، على مجهوداتهم وتعاونهم في دعم افتتاح المشروعات بمينة بدر.





وشكر رئيس مجلس الأمناء أيضًا، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استجابته الفورية لإنشاء إدارة تعليمية مستقلة بمدينة بدر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم والارتقاء بها.