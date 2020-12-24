عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الخميس آخر المستجدات الخاصة بحالة المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيماني الذي يعاني من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها عبد الحفيظ لموقع الأهلي الرسمي أكد أن بيتسو سيخضع يوم غداً لمسحة جديدة على ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق من جديد.


في الوقت الذي يتواصل فيه عبدالحفيظ مع الجهاز الطبي لمعرفة حالة الثلاثي أفشة وربيعة والسولية حيث سيخضع الثلاثي لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

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