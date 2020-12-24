شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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يعمل المخرج أبانوب بولس، في الأيام الراهنة على عمل بروفات مكثفة استعداد لعرض مسرحيته الذي تحمل عنوان "حفلة عيد الحب"، والمقرر عرضها على خشبة مسرح "الهوسابير"، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري.


وتدور أحداث العرض المسرحي حفله عيد الحب حول 4 قصص حب من مختلف الشخصيات ويحكي الجوكر القصص وهو شخص مريض اكتئاب كاره الحب واللون الأحمر.


 

وترصد قصة الحب الأولى عصمت ولؤي، لتقوم عصمت بدور الرجل بدلاً من لؤي وجميع اهتماماتها الرياضة وبدورها تحمي لؤي، وتسبب والدها في صنع شخصيتها لأنه دائمًا ما يراها رجل منذ طفولتها ليدفن انوثتها.


وتتناول قصة الحب الثانية ذكية عبدالسلام، وعبدالسلام رجل مثقف يحب القراءة لأن الكتاب خير جليس ولكنه يحب ذكية وهو بخيل جدًا ومُحب للقراءة مما يجعل ذكية تغضب من ذلك وهي بنت طيبة تريد فقط الزواج منه.


بينما القصه الثالثة هيفاء والصعيدي، وهي بنت تحب الحياة وتريد أشياء كثيرة ولكن الصعيدي يرفض جميع طلباتها ويتوقف زواجهم بسبب مطالب أهلها ليقوم والدها بعد ذلك بارغامها بالزواج من آخر ولكنها ترفض حبًا للصعيدي الذي حارب من أجلها ولكنه لا يملك شراء متطلبات الزواج.


وتتناول القصة الرابعة نورا وحواكه، وهي بنت أجنبية تحب حواكه الولد المستهتر وهو كائن غريب خطبها 19 مرة ولكن أهلها يرفضونه لأنه أقل مستوى منهم وكائن غير مفهوم في كلامه وأفعاله ولكنه تحبه ولا أحد يفهمه غيرها.


العرض بطولة عدد من الوجوه الجديدة منهم: أبانوب بولس، عبدالرحمن مصطفي، سامية عبدالرحمن، إبراهيم الموجي، حسام حسن، ولاء عبدالغني، طارق ناجح، كريم إدريس، سيلين كمال، يوسف عنتر، إسلام أنور، مصطفي غلاب، عبير عوض، محمد سلام، عمر إيهاب، نيره محمد، ريم رضا، دينا عمرو، هبه سامي، مريم صدقي، محمد مصطفي، نور حمدي، محمد حسن، عمر حجازي، محمد خسكيه، أحمد سليمان، ماجد البرماوي، كريم فكري، والأطفال: لوجي، ليالي، روفيدة، محمد.


والمسرحية من إنتاج «فرقة تياترو إبداع»، تصميم بوستر محمد أكشن، تأليف خالد أبوبكر، مخرج مساعد عبدالله سليم، وإخراج أبانوب بولس.

شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)
شاهد.. أبانوب بولس يكثف بروفات مسرحية "حفلة عيد الحب" إستعدادًا لعرضها بـ"الهوسابير" (صور)

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