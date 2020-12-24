محافظ القليوبية يتفقد الإجراءات الاحترازية بموقف بنها العمومي ويحرر 15 محضرا للمخالفين

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جرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة بموقف سيارات الأجرة ببنها، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.



ولاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف المحافظ الأمن بتحرير 15 محضرا وغرامات فورية للمخالفين، مشددًا أنه لا تهاون في هذه الإجراءات تماما، وسيجرى المرور بشكل يومي على المواقف وأماكن التجمعات من خلال حملات مكثفة.



وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.



وأكد المحافظ، على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.



وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية.



كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعي ضمن خطة المحافظة لإنشاء عدد 400 بالوعة صرف أمطار على الطريق الزراعي إستعدادا لموسم الشتاء وإحتمالية سقوط الأمطار.



والتقى المحافظ بالعاملين بالموقع وشدد على سرعة الإنتهاء من المشروع وإعادة الشئ لأصله من خلال رصف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه بحيث يمثل المشروع أهمية قصوى لدى المحافظة لمواجهة أزمات الأمطار التي تحدث بالطرق العامة، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي قد تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن وعلى الفور كلف المحافظ الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.



ووجه المحافظ خلال تفقده أعمال إنشاء السلم بإزالة تراكمات الأتربة الموجودة أسفل الكوبري وسرعة الإنتهاء من السلم في أقرب وقت ممكن لخدمة الأهالي حتى لا يتعرضوا لخطر عبور الطريق الزراعي..



وخلال الجولة فى مدينة بنها وجه المحافظ رئيس المدينة بتجميل محيط قصر ثقافة بنها ودهان الأرصفة وتجميل كوبري نفق الإشارة من خلال إنشاء رسوم جمالية ولوحات فنيه تماشيا مع تطوير مدينة بنها.