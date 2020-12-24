البورصة: تربح 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جسو اليوم الخميس نهابة الاسبوع علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها، حيث ربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "egx30 بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "egx50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "egx30محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة egx70 " بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "egx100 ، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة.