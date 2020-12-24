حصاد وزارة الاتصالات في 2020..تقدم مصر 55 مركز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
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كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه فى ضوء جهود الوزارة لتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاعات مختلفة بما يخدم أهداف الوزارة فى بناء مصر الرقمية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ شهد عام 2020 التالى:

 

تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" ومركز ابحاث التنمية الدولية 55 مركزاً لتصبح في المركز الـ 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 بين 194 دولة فى عام 2019.

 

توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للتحليلات التنبؤية والزراعة الدقيقة ومكافحة الآفات واستصلاح الأراضي والمساعدة الافتراضية للمزارعين وإدارة الثروة الحيوانية.

 

التعاون مع الهيئة القومية للبريد لتطوير مساعد افتراضى وكتالوج معرفى المستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الزوار الرقميين من البحث فى محتويات متحف البريد بالكامل.

 

التعاون مع شركات عالمية مختلفة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحلول المبتكرة من أجل تعزيز وتطوير العمليات الحكومية.

 

توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المعنية فى مجالات متعددة منها:

 

تطبيق يدعم اللغة العربية فى استخراج المعلومات تلقائيًا والمعالجة الدلالية وفهرسة المستندات الممسوحة ضوئيًا، والتعرف التلقائي على الوثائق التاريخية والمخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد والمطبوعة.

 

تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعى للكشف المبكر وعلاج السرطان وتحسين بروتوكولات العلاج الإشعاعى والمناعى

 

تطوير منصة البرمجة اللغوية العصبية للغة العربية لتمكين تطوير التطبيقات باللغة العربية الفصحى واللهجات العربية مختلفة سواء فى النص أو الكلام.

 

الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى لتجنب الإصابة بفقدان البصر باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى في تحليل الصور الرقمية لقاع العين التى يتم التقاطها للكشف المبكر عن أمراض العيون الرئيسية، كما يوفر هذا التطبيق بيانات حقيقية تدعم أبحاث شركات علوم الحياة فى دراسة وعلاج أمراض العيون.

 

معالجة اللغات الطبيعية والترجمة المميكنة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء التابع لليونسكو المكلف بإعداد التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

 

اختيار مشروع الذكاء الاصطناعي بعنوان "الاستغلال الأمثل للمياه للزراعة" من بين أفضل 100 مشروع (من بين 850 طلباً تم تلقيها) لعرضه خلال منتدى باريس للسلام، وهو يتم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة أزري ومركز البحوث الزراعية لاستخدام الذكاء الاصطناعى والتصوير الفضائى في القطاع الزراعى في عدة مجالات منها الحصر الزراعي للمحاصيل المختلفة باستخدام البصمة الطيفية، وزيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الري والاكتشاف المبكر لأمراض النبات وغيرها

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وزارة الاتصالات 2020 حصاد وزارة الاتصالات

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