زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام العقيد تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية ورحاب المزين رئيس مجلس مدينه أجا بزيارة ميدانية لمركز شباب سماحة التابع لإدارة شباب أجا، لإستغلال وتوفير المنشآت بمركز الشباب وحسن استخدام الامكانيات الموجودة.

وكان فى إستقبالهم حسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات بمديرية الشباب والرياضة نيابة عن علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،  محمود بدر مدير عام إدارة شباب أجا.

 ونبهت  بتطوير وإستغلال وتوفير المنشآت بمركز الشباب وحسن استخدام الامكانيات الموجودة بمركز الشباب من صلات چيم او ملاعب لخدمة الشباب لتفريغ طاقاتهم وتنمية مواهبهم واستغلال إبداعاتهم  بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم. 

واكدت على ضرورة تفاعل الشباب بإيجابية وبناء قادة شباب بمراكز الشباب على المستوى المحلي والدولي، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتكثيف دور شباب مراكز الشباب في عملية التنمية،ليصبح المركز منشأة متكاملة الخدمات تفيد النشء والشباب.
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله
زيارة تفقديه لمركز شباب سماحه بالدقهلية لبحث تطويره واستغلاله

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