"بقرون غزال".. مايا دياب تحتفل بعيد الكريسماس





شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

نشرت الفنانة مايا دياب ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .وكانت مايا ترتدي فستان احمر اللون، وترتدي قرون في رأسها ، وعلقت على الصورة قائلة:" ميلاد مجيد وينعاد على الجميع" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.