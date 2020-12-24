الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 25 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:





- فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة (20 % تقريبًا) على مناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.





الوصف الفني لخرائط الطقس:



