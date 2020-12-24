بتكلفة 400 ألف جنيه افتتاح ميدان مدخل مدينة أجا بالدقهلية

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شهد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية مراسم إفتتاح ميدان مدخل مدينة اجا الغربى بعد تطويره ورفع كفائته بمشاركة المجتمع المدنى.



جاء ذلك بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،لافتتاح ميدان مدخل مدينة اجا الغربى الذى تم تطويرة ورفع كفائتة بمشاركة المجتمع المدنى لابناء مدينة اجا وذلك بتكلفة 400 الف جنيه، بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى.



حضر الافتتاح، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا،هذا وقد نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية لقيادات ومواطنى مركز ومدينة اجا.



واكد نائب المحافظ الاهتمام البالغ المحافظ ومتابعتة المستمرة لتنفيذ خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، وكذا دعمه الكامل لتشجيع المشاركة المجتمعية التى تستهدف رفع المعاناه عن المواطنين ومساندة اجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



هذا وقد اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان هناك خطه شاملة لتطوير الميادين وانشاء ميادين جديدة بنطاق المحافظة.



وقال محافظ الدقهلية ان "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية مشيرا الى انه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ميادين جديدة في اماكن حيوية بالمدن يتم اختيارها بهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة، واضاف المحافظ أن انشاء الميادين الجديدة او التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر مع كافه منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديده بالمدن على مستوى المحافظة.



في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم، وتنفيذا لمبادرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية "ميدان جديد فى كل مدينه بنطاق محافظة الدقهلية.

