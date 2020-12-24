تعرف على أهم مبادرت وزارة الاتصالات في 2020 لتنمية مهارات الشباب

فى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ والتى يعد أحد أهم محاورها بناء القدرات؛ قامت الوزارة بمضاعفة برامج تنمية المهارات الرقمية بهدف تدريب 115 آلف شاب وشابة خلال العام المالى الحالى بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه؛ واعتمدت استراتيجية الوزارة فى بناء القدرات على منهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من الشباب؛ ويتدرج في التخصص لأعداد أقل ولكن تلقى تعليما مكثفا ومتعمقا.

وفى هذا السياق؛ قامت الوزارة بإطلاق عدد من المبادرات لبناء القدرات الرقمية بهدف اعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول الرقمى، وتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية لتعظيم فرصهم في الحصول على وظائف غير تقليدية، وكان من أبرزها:-

مبادرة "بُناة مصر الرقمية" وهى منحة للمتفوقين من خريجى كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات؛ ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير المهنى من كبرى الجامعات العالمية فى إحدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية.

وفى اطار المبادرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهنى فى الهندسة الكهربية والحاسبات فى مسارى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات.

وتحتل جامعة أوتاوا المركز الـ ١٤٥ على مستوى العالم طبقا لـتصنيف THE، كما تأتي جامعة أوتاوا في المركز الـ ١٩٢ كأفضل الجامعات العالمية على مستوى العالم، والمركز الثامن كأفضل الجامعات العالمية في كندا طبقا لتصنيف U.S News & World Report Rankings، وتقدم كلية الهندسة بجامعة أوتاوا درجة الماجستير في الهندسة عبر الإنترنت، ويتكون البرنامج الدراسي من 27 ساعة معتمدة يتم استكمالها في 3 فصول دراسية خلال عام.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم برنامج ماجستير تقنى فى مجال الأمن السيبراني. وتعد جامعة ولاية اوهايو واحدة من كبرى الجامعات الأمريكية، وتحتل مركزا متقدما في التصنيفات الأكاديمية، كما أنها تتميز في مجال الدراسات العليا والأبحاث العلمية حيث تشغل المرتبة 30 فى مجال هندسة الالكترونيات والاتصالات ومجال علوم الحاسب في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تحتل المركز الأول بين الجامعات الأمريكية فى مجال تقديم البكالوريوس عبر آليات التعلم الالكتروني، وفى المرتبة الـ19 كأفضل برامج الماجستير فى مجال الهندسة.

وتشمل الدراسة ثلاثة فصول دراسية وتغطي المقررات الدراسية ٣٠ ساعة دراسية معتمدة. ويقوم بتدريس برنامج الماجستير التقني أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس من معهد جامعة ولاية أوهايو للأمن السيبرانى والثقة الرقمية وبمشاركة أساتذة مصريين وشركات عالمية لدعم عملية التعلم وتعزيز المكون العملي ومشاريع التخرج.

مبادرة مستقبلنا رقمى التى تستهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكترونى؛ حيث تم تخريج 15400 خريج في مستوياتها الثلاث منذ انطلاقها فى مايو؛ وتشمل 12 ألف شاب في المستوى الأول، بنسبة تتخطى 230% من المستهدف، وفى المستوى الثاني نحو 2400 خريج، وفي المستوى الثالث 1000 خريج.

منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الالكترونية وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيا؛ على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالى عدد المتدربين.

مبادرة " شغلك من بيتك" لتنمية مهارات الشباب فى مجالات العمل الحُر والعمل عن بٌعد؛ وبلغ عدد من أتموا شهادة التدريب على مهارات العمل الحر نحو 46000 شخص، كما بلغ عدد من أنهوا المسار التدريبي وحصلوا على الشهادة نحو 2900 شخص، ووصل أعداد المسجلين فى المحتوى الخاص بلغة الإشارة الي 9720 شخص.

مبادرة التعاون مع Google والتي من خلالها تم إطلاق منصة Google لتأهيل كوادر فى الذكاء الاصطناعى باللغة العربية والانجليزية وتستهدف 30000 مستفيد.

مبادرة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA بهدف اعداد مدربين وإطلاق برنامج دبلومة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مبادرة المعهد القومى للاتصالات والتي تهدف تدريب نحو 8000 متدرب من حديثى التخرج والمجندين وصقلهم بالمهارات التقنية.

مبادرة لتأهيل 1000 من كوادر أمن المعلومات، وبلغ عدد المتدربين حتى الآن 650 متدرب من المتخصصين فى الأمن السيبرانى بالشراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وحصل 200 منهم على شهادة PCCSA.

مبادرة لتمويل اجهزة الحاسب الٱلى المحمول لشباب الخريجين الملتحقين ببرامج التدريب بالوزارة؛ وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي.