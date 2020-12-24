اليوم.. إيطاليا تبدأ الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:37 م
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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فرضت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، إغلاقًا وطنيًا عامًا لتجنب حدوث تجمعات خلال احتفالات عيد الميلاد، إزاء منحنى عدوى لا يقل كما كان متوقعا، ووسط تسجيل حوالي 15 ألف حالة يومية.

 

وأوضحت الحكومة الإيطالية، أنه اعتباراً من اليوم وحتى 27 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك من 31 ديسمبر إلى 6 يناير، لن يسمح لأي شخص بمغادرة منزله دون سبب مبرر للعمل أو لشراء متطلبات أو للطوارئ، كما تم إغلاق كافة المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

 

وكما شددت الحكومة الإيطالية، على أنه لن يسمح بالتنقل بين البلديات، كما أن التجمعات العائلية الجماعية غير مسموح بها أيضاً.

وأفادت الحكومة، بأنه يُسمح بممارسة الرياضة "بالقرب من المنزل مع احترام مسافة متر واحد على الأقل مع الآخرين والالتزام بارتداء كمامة".

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