وتريات الاسكندرية وفرقة الاوبرا مع الباليه في احتفالات الكريسماس بسيد درويش

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعمال موسيقية وغنائية عالميه مع تابلوهات للباليه فى أحتفالات الكريسماس بأوبرا الإسكندرية

بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد تنظم دار الأوبرا حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة
ايمان مصطفى مع عناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنه مساء السبت ٢٦ ديسمبر على مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) يتضمن البرنامج بمشاركة نجوم فرقة باليه اوبرا القاهرة مختارات من اشهر الأعمال العالمية اللتى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد ويصاحبها تابلوهات للباليه منها منها ڤالس الزهور من كسارة البندق، هدية الحب، جنجل بيل ، كريسماس الأبيض، ليلة مقدسة، النجوم، ليلة ماريا، سانتا لوتشيا ، ال١٢ يوم للكريسماس و هل تسمع ما اسمعه .أداء ايمان مصطفي- رضا الوكيل - تحية شمس الدين- وليد كريم- چولي فيظي- مصطفي محمد- عماد عادل - عبد الوهاب السيد - چاكلين رفيق – داليا فاروق- انچي محسن- هشام الجندي- عمرو مدحت- عزت غانم- ليلي ابراهيم – أسامة علي- تامر توفيق- ابراهيم ناجي- برهان الدين فاروق- أسامة جمال- سلمي الجبالي .

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