كورونا يبعد مدرب فولهام عن مباراة ساوثهامبتون
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:31 م
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ان سكوت باركر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فولهام لن يكون متواجد مع فريقه ضد ساوثهامبتون يوم السبت القادم.
وكان باركر قد أجرى مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وثببت إيجابية العينة ليقوم بعزل نفسه ويتبع البروتوكول الطبي.
وقال النادي اللندني في بيان "بعد إصابة أحد أفراد أسرته بكوفيد-19، ورغم أن نتيجة اختباره كانت سلبية، يعزل سكوت نفسه حاليا طبقا للإرشادات".