ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت ليلى في الصورة ترتدي بلوزة قصيرة وبنطلون طويل، ووضعت فلتر يجعل الصورة أبيض واسود، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.



فازت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، بجائزة أفضل ممثلة صاعدة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها، وظهرت ليلى بإطلالة جذابة، فإرتدت فستان أسود اللون، وتميزت إطلالتها بالأناقة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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