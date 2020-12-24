بعد إسقاط الجنسية عنها.. التاريخ الأسود لزوجة هشام عبدالله

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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نظرًا لتحريضها المستمر، ضد الدولة المصرية ودعاوى العنف لكسب ود جماعة الإخوان الإرهابية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب.

ويرصد "الفجر"، التاريخ الأسود لزوجة هشام عبد الله بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.

زوجة الإرهابي هشام عبد الله
تعتبر غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" حصلت على الجنسية المصرية، عقب زواجها من الإرهابي الهارب هشام عبد الله.

وكانت تقيم بمنطقة العمرانية فى محافظة الجيزة وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.

هروبهم خارج البلاد
هربت غادة مع زوجها هشام عبدالله إلى تركيا بعد ثورة 30 يونيو، حيث وجهت إليها اتهامات بأنها قوادة الإخوان وتجلب النساء لعناصر الجماعة، ومع تلك الاتهامات المشينة صدر قرار بإسقاط الجنسية عنها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.

تحريض زوجها
سعت غادة نجيب لإقناع زوجها بالهرب إلى التركيا والتقرب لجماعة الإخوان لكسب ودهم والهجوم على الدولة المصرية ما دعا الإنتربول الدولى لأن يدرجه على قوائم الإرهاب "الكود 87".

قوائم الترقب
وعقب هروبهم خارج البلاد، قدما أحد برامج التوك شو التابع لجماعة الإخوان، لمهاجمة الدولة المصرية والدعوة إلى العنف، والتحريض ضد مصر، لذا أصدر النائب العام نبيل صادق قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضى المصرية.

 وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدرت قرارًا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.

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