شاهد...يارا تحضر كعكة الكريسماس

Advertisements





نشرت الفنانة يارا، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وكانت يارا في الفيديو تحضر كعكة الكريسماس، وتغني في بداية الفيديو لهذه الكعكة، وعلقت على الفيديو قائلة:"ما في أحلى من هاللّيلي... ليلة الميلاد..عم نحضّر كيك العيلي... ليلة الميلاد " ، حاز الفيديو على الكثير من الاعجابات.





يذكر أن أعلنت الفنانة يارا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن أسباب تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يكون أونلاين.





السبب الحقيقي هو سرعة الإنترنت وليس كما اعتقد البعض أنها أصيبت بفيروس كورونا وهذا ظهر من خلال تعليقاتهم ولكن سرعان ما ظهرت يارا وقررت أن تشارك جمهورها بشيء آخر، وهو طرح الأسئلة عليهم للتواصل معهم.





يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.



