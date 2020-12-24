رئيس لجنة كورونا: فاعلية العلاج المصري الأعلى عالميا (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة واللجنة العملية لكورونا أعلنت قبل بدء زيادة أعداد مصابي كورونا في مصر، بأن شهر ديسمبر ويناير هما أشهر الأمراض التنفسية، ومن المتوقع زيادة الإصابات.





وأضاف "حسني"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر رغم زيادتها إلا أنها مازالت لم ترهق الوزارة والأطباء المصريين، معقبًا: "إحنا مستعدين وتم فتح مستشفيات جديدة بالأمس بأطباء مدربين وأدوية متوفرة، وجاهزون لعلاج أي مصاب بكورونا".





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن دولة بريطانيا هي الوحيدة التي أعلنت عن ظهور سلالة جديدة لكورونا، ثم ظهرت حالات فردية بـ 4 دول أخرين، ولكن ما حدث هو تغير وتحور للفيروس أدى لسرعة الانتشار وليس سلالة جديدة، فالتغير في سرعة الانتشار وليس في حدة الإصابة أو طرق العلاج والتشخيص.





وأكد "حسني"، أن فاعلية برتوكولات العلاج المصري لكورونا في نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات أعلى من النسب العالمية، مشددًا على أن نجاح البرتوكول ليس في تطبيقه ولكن في استجابة المريض لطلب الرعاية الصحية مبكرًا، وقد تصل نسب الشفاء لـ 100% حال طلب الرعاية الصحية مبكرًا مهما كانت حدة الإصابة.



