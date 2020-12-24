الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الأربعاء 30 ديسمبر
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:04 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا الجمعة 25 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 30 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا الجمعة 25 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 30 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:
الجمعة 25 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة
أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق من شمال الصعود على فترات متقطعة
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت 26 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
أمطار خفيفة إلى متوسطة أمطار خفيفة (20 تقريبا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة
شبورة مائية صباحا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة : على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
الأحد 27 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الإثنين 28 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة (3% تقريبا) على مناطق من حلايب وشلاتين
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء 30 ديسمبر 2020
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.