"متحف إيمحتب" يلغي جميع فعالياته حتى إشعار آخر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements


أعلن متحف إيمحتب في منطقة سقارة الأثرية عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل في الوقت الحالي بدءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأكدت إدارة المتحف استمرار استقبال الزوار داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد.

وشدد المتحف على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، وكذلك تطبيق السعة الاستيعابية 50%.

أخبار تهمك

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن