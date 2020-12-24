وكيل تعليم القليوبية: الامتحانات أمن قومي ووطني في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

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أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية علي ان إجراء إمتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي تعد تحديا كبيرا في ظل تطبيق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مشددا علي ضرورة إطلاق حملات التعقيم والتطهير بالمدارس والإلتزام بالإجراءات الإجراءات الغحترازية وضمان سلامة الطلاب والمعلمين بغرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي

جاء ذلك خلال إجتماع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية مع مديري الإدارات لمناقشة الإستعدادات لامتحانات الصف الدراسي الأول بحضور المهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني والمهندسة هالة شندي رئيس هيئة الأبنية. ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية.واسلام عبدالفتاح مدير إدارة شئون الطلبةو مديري إدارات محافظة القليوبية.

أكد الفيومي ان الإستعدادات تاتي في إطار إهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم لتجهيز خطتها واستعدادها داخل اللجان بالمدارس قبل امتحانات منتصف العام،ومن خلال وضع العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة أفراد منظومة الامتحانات طلاب ومراقبين ومشرفين.

ووجه الفيومي خلال الأجتماع بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التي شدد عليها ومنها تعقيم وتطهير لجان الأمتحانات والمقاعد الخشبية وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة وضرورة الألتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين وقياس لدرجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين علي بوابات المدارس وضمان التهوية الجيدة داخل اللجان،بالإضافة إلي تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان.

اكد الفيومي علي ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والحزم بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع. مشيرا إلي حتمية التنفيذ الدقيق لكافة القرارات الوزاريةالمنظمة لأعمال الأمتحانات والتاكيدعلي ضرورة مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمدارس

في سياق متصل أعلنت إدارة بنها التعليمية حالة الطوارئ تزامنا مع إقتراب أعمال الإمتحانات للفصل الدراسي الأول حيث أطلقت الإدارة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها