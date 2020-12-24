انتهاء فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لـ"القبطية الإنجيلية" بجامعة أسوان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

انتهت فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بجامعة أسوان وبالشراكة مع جمعية المستقبل للتنمية، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ شاب وشابة من طلاب الجامعة، يمثلون كليات التربية وكلية التربية الرياضية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية وإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، وذلك من الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر 2020.


وقالت أ. سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن المبادرة تهدف لتوعية شباب الجامعة بقيم المساواة وقبول الاختلاف ومواجهة أشكال التمييز المختلفة، وذلك باستخدام آليات متنوعة منها الرياضة والفنون والجلسات الفكرية والندوات في الأنشطة التي تنوعت ما بين حلقات نقاشية وماراثون وعروض رياضية ودورات رياضية للشباب والشابات ومسابقات فنية وأدبية وموسيقية وعرض مسرحي".

وأضافت لوقا "أنه في ختام المبادرة افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، المعرض الفني الذي ضم 44 لوحة فنية من إنتاج الطلاب، والتي تعبر كلها عن رؤية هؤلاء الطلاب في مواجهة التمييز بأشكاله، والذي أكد خلال الافتتاح على أهمية الفن والمشاركة الطلابية في نشر قيم إنسانية نبيلة، وذلك بحضور أكثر من 250، وحضور رئيس الجامعة والنواب وأساتذة الجامعة ولفيف من القادة الدينيين وأعضاء البرلمان والإعلاميين وطلاب الجامعة".

وفي ختام اللقاء قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بإهداء درع الجامعة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تقديرًا لدور منتدى الحوار في المبادرة، وتم تسليم الدرع للأستاذة هبة يسري مدير برامج منتدى حوار الثقافات، ممثله عن الهيئة الإنجيلية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في الأعمال الفنية والأدبية والمسرحية والرياضية، بجانب عرض إنجازات المبادرة وتاثيراتها على لسان الطلاب المشاركين، وإلقاء كلمات من الشركاء".
انتهاء فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لـ"القبطية الإنجيلية" بجامعة أسوان
انتهاء فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لـ"القبطية الإنجيلية" بجامعة أسوان
انتهاء فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لـ"القبطية الإنجيلية" بجامعة أسوان
انتهاء فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لـ"القبطية الإنجيلية" بجامعة أسوان

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ ساعتين

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن