"تعليمية بنها" تطلق حملة مكبرة لتطهير المدارس تجنبا لكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت إدارة بنها التعليمية حالة الطوارئ تزامنا مع إقتراب أعمال الإمتحانات للفصل الدراسي الأول حيث أطلقت الإدارة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها، تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم وكيل المديرية وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية.
وعقد عبد الرحمن فتح الباب مدير الإدارة اجتماعا، موسعا مع موجهي اوائل المواد الدراسية، ومسؤولي المدارس والتوجيهات الفنية، لوضع خطة انتشار الحملة في المدارس، والمنشآت التابعة للإدارة، للبدء في تطهيرها لمواجهة الأمراض الفيروسية، ومنها فيروس كورونا المستجد تزامنا مع بداية الإمتحانات العملية والنظرية.
ونبه فتح الباب بضرورة التأكد من خلو المدارس، من أي معوقات لعملية التطهير والبدء في تنظيفها،استعدادًا لأعمال الإمتحانات
وكلف فتح الباب موجهي الإدارة، بالإنتهاء من وضع جميع أسئلة الإمتحانات ومراجعتها مراجعة دقيقة تمهيدًا لطبعها.
كما كلف الموجهين بوضع امتحانات الدمج لجميع الصفوف الدراسية
فيما تابع محمد عبد المقصود مدير إدارة قليوب التعليمية مدرسة عزيز المصري الابتدائية وتفقد سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة وبعد ذلك تابع المكتبة والمعامل والاشراف اليومي والأمن
وشدد عبد المقصود على ضرورة تطهير وتعقيم المجمع يومياعلاوة على تعقيم الطرقات ودورات المياه
كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي بين الطلاب حفاظا على سلامتهم.
بينا اجري خالد الشربيني مدير الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية جولة متابعة بمدرسة الشهيد عمر مجدي صبحي الابتدائية المشتركة (المجمع سابقا) حيث قام بالمرور على الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة وغرف العزل وقد أوصى بضرورة رفع كل الرواكد الموجودة بالمدرسة وإرسالها الى مخازن الإدارة بطريقة قانونية.
كما أوصى بضرورة تعقيم وتطهير المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي وتوفير المطهرات داخل دورات المياه وشدد أيضا علي ارتداء الكمامات داخل المدرسة وضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي.
كما شدد علي ضرورة رفع الرواكد الموجوده بالمدرسة وارسالها الى مخازن الإدارة.

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