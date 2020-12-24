تدريب العاملين بالقطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنيا

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واصلت مديرية الصحة بالمنيا، عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لعقد المزيد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين والاطقم الطبية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية للجودة، لرفع جودة الخدمات الطبية استعدادًا لتطبيق منظومة التامين الصحي.



من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان تلك التدريبات تأتي ضمن خطة المحافظة، للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا الى ان التدريبات استهدفت الأطباء والصيادلة ومشرفات التمريض، مضيفًا لاستمرار جهود المديرية بالتنسيق مع الإدارات الصحية لعقد الدورات التدريبية خلال الفترات القادمة طبقا للجدول الزمني المحدد.



واوضح الدكتور هاني راضي محمد مدير ادارة الجودة، ان التدريبات اشتملت على مفاهيم ومبادئ الجودة ومفاهيم اعتماد المستشفيات وكيفية اعداد مشاريع تحسين الاداء بالإضافة الى التدريب على المعايير العامة لأمن وسلامة المريض وسلامة الادوية والتدخلات الجراحية واهمية التسجيل الطبي واعداد مؤشرات لمراقبة ومتابعة الأداء.

