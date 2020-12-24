كوريا الجنوبية تعلن استيراد لقاحات كورونا لتطعيم 16 مليون شخص

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وقعت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، اتفاقات مع شركة "فايزر" وشركة "يانسن" التابعة لـ"جونسون آند جونسون" لاستيراد لقاحات للوقاية من كورونا، تكفي لتطعيم 16 مليونا من سكانها.

 

وكانت الحكومة في كوريا الجنوبية، تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بسبب خططها لشراء اللقاحات، في حين سجلت البلاد ثاني أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات أمس الأربعاء.

 

وأوضحت السلطات إمدادات لقاح شركة "فايزر" لصناعة الأدوية الذي طورته مع شركة "بيونتيك" الألمانية، والذي يؤخذ على جرعتين، ستكون كافية لتطعيم عشرة ملايين شخص، ومن المتوقع أن تصل شحنات اللقاح في الربع الثالث من 2021 إلى كوريا الجنوبية.

 

وفي تصريح صحفي رئيس الوزراء، قال جيونغ سيه -غيون: "نحشد كل طاقات البلاد لجلب الشحنات في الربع الثاني، المفاوضات جارية".

 

وأضاف رئيس الوزراء، أن الجرعات من "يانسن" زادت، من جرعات تكفي لأربعة ملايين شخص، إلى ما يكفي لستة ملايين شخص، وستكون جاهزة للاستخدام في الربع الثاني من العام المقبل.

 

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أنها وقعت اتفاقا مع شركة "آسترازينيكا" وستصل الجرعات في يناير، ودخلت البلاد المراحل النهائية في محادثات مع شركة "مودرنا" لتوقيع اتفاق في يناير لشراء 20 مليون جرعة.

 

ورصدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 985 إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 53533 إصابة، بينها 756 حالة وفاة.

 

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