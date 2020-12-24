فحص 376 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لاكتشاف امراض سوء التغذية بالمنيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاكتشاف امراض سوء التغذية حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 376 ألف و600 طالب من طلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، والتي انطلقت من اليوم الاول من نوفمبر بالتنسيق مع التامين الصحي، مضيفًا ان المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي.

واوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، ان المبادرة تهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، مشيرًا إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

واضاف انه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في القرى والريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ ساعتين

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 55 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن