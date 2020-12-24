فحص 376 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لاكتشاف امراض سوء التغذية بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاكتشاف امراض سوء التغذية حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 376 ألف و600 طالب من طلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، والتي انطلقت من اليوم الاول من نوفمبر بالتنسيق مع التامين الصحي، مضيفًا ان المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي.



واوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، ان المبادرة تهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، مشيرًا إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.



واضاف انه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في القرى والريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.