حصاد وزارة الاتصالات 2020.. ارتفاع مستخدمي الأنترنت المنزلي بنسبة 10%
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، عن أنه بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 96 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020 بالمقارنة بنحو 95.25 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019.
وأوضحت الوزارة خلال تقريها السنوي لأهم إنجازتها في 2020، أنه بلغت
نسبة مستخدمى الانترنت 57.3% فى عام 2019/2020 بالمقارنة بنحو 47.6 % بنهاية عام 2018/2019 بزيادة حوالى 10%
مقارنة بالعام الماضي، مشير إلى أنه سجل إجمالي عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة (ADSL) نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020؛ مقارنة بنحو 7.17 مليون
مشترك بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة 1.43 مليون مشترك جديد.
وأضافت الوزارة، أنه بلغ عدد مشتركي(Mobile
Broadband) حوالى 45.5 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة
بنحو 42.25 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر
2019.
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