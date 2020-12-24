حصاد وزراة الاتصالات 2020 .. تأسيس 1336 شركة جديدة

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 ارتفع إلى نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%

وأضافت الوزارة خلال حصاد عن أهم إنجازتها في 2020، أنه تم تأسيس 1336 شركة جديدة خلال العام المالي 2019/2020.، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة 1.34 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

واشارت الوزارة إلى أنه بلغ متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية فى الفترة من يناير-نوفمبر من عام 2020 حوالى1040 نقطة مقارنة بـ 954 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2019.