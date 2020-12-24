حصاد وزراة الاتصالات 2020 .. تأسيس 1336 شركة جديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:25 م
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد الشيخ
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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 ارتفع إلى نحو  4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%

 

وأضافت الوزارة خلال حصاد عن أهم إنجازتها في 2020، أنه تم تأسيس 1336 شركة جديدة خلال العام المالي 2019/2020.، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة 1.34 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

 

واشارت الوزارة إلى أنه بلغ متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية فى الفترة من يناير-نوفمبر من عام 2020 حوالى1040 نقطة مقارنة بـ 954 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2019.

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