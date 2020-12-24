عضو بمجلس الشيوخ: الإغلاق الكامل أخطر من وباء كورونا (فيديو)
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:39 م
رقية جمال
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قال الإعلامي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الإغلاق الكامل الذي يُطالب به البعض أخطر من وباء كورونا نفسه، مؤكدًا أن وباء كورونا قد يسبب الوفاة، ولكن الإغلاق الكامل يسبب تفشي للفقر والمرض وثورات اجتماعية، وعلينا التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوقيع عقوبات على المخالفين مع استمرار عجلة الحياة.
وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أن بعض أولياء الأمور الذين يطالبوا بإغلاق المدارس، في نفس الوقت يتركوهم للذهاب لمراكز الدروس الخصوصية، معقبًا: "خايفين من المدرسة اللي فيها التزام بالتباعد الاجتماعي والرقابة، ومش خايفين من الدروس الخصوصية التي تكون في أماكن ضيقة وبدون رقابة وفرص الإصابة أعلى كثير من المدرسة".
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه لا توجد دولة في العالم منذ مارس الماضي قادرة على تطبيق الإغلاق الكامل بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإغلاق الكلي يعني دفع إعانات للمواطنين، وإذا كان اقتصاد الدول الغربية المتقدمة لا يسمح بذلك، فإن الاقتصاد المصري أيضًا لا يسمح بذلك.