تعرف على تشكيل المنصورة للقاء بلدية المحلة

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تنطلق بعد قليل مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الثاني بالمجموعة الثالثة حيث يستضيف المنصورة على ملعبه فريق بلدية المحلة فى مباراة منتظرة.



وأعلن الجهاز الفنى للمنصورة التشكيل الأساسى للفريق والذى جاء على النحو التالى :



عاطف نصحي ، وائل السعدني ، أحمد سالم ، محمد نجاتي ، عبدالرحمن حسان ، أحمد عبدالعال ، إسلام مرزوق ، هانى الطامي ، علي أبوطالب أوسكار ، جلال الشرقاوي ، محروس بومبه.



تنطلق المباراة فى الثانية والنصف ومنقولة تليفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة نايل سبورت.