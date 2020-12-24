حصاد وزارة الاتصالات 2020..15.2% نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:14 م
أحمد الشيخ
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كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح خلال عام 2019/ 2020 في تحقيق ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارة خلال تقرير
حصادها عن عام 2019-2020، أن بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه
فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.
وأضافت الوزارة، أن بلغت نسبة
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019/2020
مقابل 3.8% فى عام 2018/2019.
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