حصاد وزارة الاتصالات 2020..15.2% نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح خلال عام 2019/ 2020 في تحقيق ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة خلال تقرير حصادها عن عام 2019-2020، أن بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.

وأضافت الوزارة، أن بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019/2020 مقابل 3.8% فى عام 2018/2019.