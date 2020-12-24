1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتيّ وفاة و1495 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.

 

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1,246 إصابة جديدة بكورونا و1,533 حالة شفاء و3 وفيات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأجرت الصحة الإماراتية، 145,523 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

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