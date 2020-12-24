بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجامعة الدلتا التكنولوجية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور علوي عيسى الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب السعيد عن سعادته بالتعاون بين الجامعة وجامعة الدلتا التكنولوجية، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والاستشارات العلمية والفنية، وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تتبني رؤية مصر 2030، وهي مساهمة التعليم بشكل كبير في التحول الاجتماعي في مصر خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت ثلاث أهداف محددة لتطوير الإمكانيات البشرية، وهي تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشى مع النظم الدولية، وتوسيع الوصول إلى التعليم للجميع، وتحسين القدرة التنافسية للنظام ونتائج التعلم عبر مناطق ومجموعات السكان المختلفة.

وقال الدكتور علوي الخولى، إن جامعة الدلتا التكنولوجية هى إحدى الجامعات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي التطبيقي والتدريب بالتوازي مع مسار التعليم الأكاديمي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعه للجامعة.

وأضاف الخولى، أن جامعة بنها تعد أحد الصروح العلمية والتكنولوجيا، وتساهم في نقل وتطبيق التكنولوجيا التي تخدم قطاعات الانتاج، بهدف تطوير الانتاج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية والتصدي للمشاكل المجتمعية والعمل على إيجاد حلول لها.

ومن ناحية أخرى أشار الدكتور جمال سوسة، أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الجامعتين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة والتعاون في مجال التدريب التكنولوجي والبحوث والدراسات والتطبيقات والاستشارات العلمية.

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