إلغاء مباراة في دوري السلة الأمريكي بسبب كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
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أرجأت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مباراة هيوستون روكتس أمام اوكلاهوما سيتي ثاندر، في الجولة الافتتاحية لمنافسات الموسم الجديد بعد إخفاق روكتس، في توفير ثمانية لاعبين لخوض المباراة، بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق.

ذكرت الرابطة أن جيمس هاردن لم يكن متاحاً للمشاركة، بسبب انتهاك بروتوكولات الصحة والسلامة.

وظهر هاردن في تسجيل فيديو، وهو لا يرتدي الكمامة أثناء وجوده بأحد الملاهي الليلية في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب شبكة "اي اس بي ان".

وبالإضافة إلى ذلك، جاءت نتائج اختبارات كورونا لثلاثة من لاعبي روكتس إيجابية أو غير حاسمة، وفي ضوء تطبيق البروتوكول الخاص بمنع الاختلاط بالمصابين، تم استبعاد أربعة لاعبين آخرين، وإلزامهم بالعزل الطبي.

وبحسب البيان، فإن لاعب آخر جرى استبعاده كان نتيجة للإصابة.

وانطلق الموسم الجديد من دوري كرة السلة بعد 71 يوماً من فوز لوس أنجليس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس بلقب الموسم الماضي في اورلاندو.

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