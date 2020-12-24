السيسي يصدر توجيها عاجلا بشأن الشركات العاملة بالمشروعات القومية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



