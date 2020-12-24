السيسي يصدر توجيها عاجلا بشأن الشركات العاملة بالمشروعات القومية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

ووجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية.

أخبار تهمك

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ ساعة و 25 دقيقة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ 40 دقيقة

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعتين

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 22 دقيقة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن