باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة كرة القدم في الزمالك تحدثت مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق في الساعات الماضية من أجل الاستفسار عن صفقات الفارس الأبيض في فترة انتقالات الشتوية المقبلة.





وطالب باتشيكو إدارة القلعة البيضاء بشكل واضح التعاقد مع صفقتين : الأولى، في خط الدفاع ويشترط التعاقد مع لاعب يمتلك الخبرات لمعاونة محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام والونش.





أما الصفقة الثانية التي طلبها المدير الفني البرتغالي فهي التعاقد مع لاعب في خط الوسط لمعاونة طارق حامد وفرجاني ساسي.





ومن المتوقع أن تتحرك لجنة كرة القدم في الزمالك خلال الأيام المقبلة من أجل تقديم بعض الترشيحات للمدير الفني البرتغالي.



