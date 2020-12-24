عبد الحليم علي : تركيزنا ينصب على الدوري المحلي

صرح عبد الحليم علي مدير كرة القدم في الزمالك أنه تم إغلاق صفحة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لدور المجوعات اعتباريا بانسحاب جازيلي التشادي وأن تركيزهم منصب في الوقت الحالي على الدوري المحلي.





وقال عبد الحليم علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :"الفريق ينصب تركيزه في الوقت الحالي بقوة على الدوري المحلي".





وأضاف:"الجميع يعمل جدياً وباستعداد كامل ويواصلون التدريبات بحماس".





وتابع: "الرباعي المصاب بفيروس كورونا سواء طارق حامد ومحمود علاء أو عضوي الجهاز الإداري والطبي بخير وحالتهم مستقرة ويخضعون للبروتوكول العلاجي والعزل".





واختتم عبد الحليم علي تصريحاته قائلاً :"نتابع حالتهم بشكل دوري مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق وأتمنى لهم وللجميع التعافي والعودة بشكل قوي".



