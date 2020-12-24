المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة إلى 17%
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:57 م
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اتخذ البنك المركزي
التركي اليوم قراره برفع معدل الفائدة لـ 17%، وكانت التوقعات تقول برفع معدل
الفائدة لـ 16%.
ويصر الاقتصاديون،
والمستثمرون الدوليون من حول العالم على أهمية تشديد تركيا السياسات النقدية، لوقف
التضخم، وكبح انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، والذي وصل لمستويات
قياسية هذا العام.
وكانت الليرة التركية
قد انخفضت صباح اليوم بانتظار خبر الفائدة.
وقبل ربع ساعة من
الإعلان سجلت الليرة التركية 7.6393 ليرة تركية لكل دولار.
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