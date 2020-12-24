برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني طالب إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد مع أحد نجوم خط وسط جديد في يناير المقبل.





وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن كومان طلب من إدارة البرسا التعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي نجم توتنهام الإنجليزي على وجه التحديد.





وأكد الموقع الإسباني أن العقبة الأكبر لإتمام هذه الصفقة تتمثل في قيمتها لأن برشلونة يرغب في التعاقد مع ندومبيلي بملبغ أقل من 40 مليون يورو ومن الصعب على توتنهام قبول ذلك خاصة وأنه ضم النحم الفرنسي من ليون مقابل 63 مليون.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ندومبيلي لا يعيش أوقات طيبة مع توتنهام، حيث لا يعتمد عليه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام باستمرار مع الفريق.



