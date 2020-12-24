التربية الرياضية تفوز بكأس جامعة الأزهر لدوري كرة القدم وتحصل على المركز الأول

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأزهر دوري كرة القدم بمشاركة فرق طلابية من جميع الكليات، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة الرياضية تقام في إطار رسالة الجامعة وحرصها على الاهتمام بالأنشطة الرياضية جنبًا إلى جنبٍ مع العملية التعليمية.
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اليوم شهد نهائي بطولة كرة القدم الخماسي لكليات الجامعة، لافتًا إلى أن النهائي كان بين فريقي: التربية الرياضية واللغات والترجمة، وكان بحضور الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور أيمن الأعصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن فودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد معوض، وكيل كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، والأستاذ عادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، وفي ختام النهائي فاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفاز فريق كلية اللغات والترجمة بالمركز الثاني، وفي ختام اليوم الرياضي قام الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، بتهنئة الفريقين بما حققاه من أداء رياضي متميز مدة المبارة، وأشاد عميد كلية اللغات والترجمة بالأخلاق الرياضية المتميزة التي اتسم بها كلا الفريقين، مؤكدًا أن طلاب جامعة الأزهر بمختلف كلياتهم يبرهنون كل يوم على أنهم نماذج مضيئة في جميع المجالات.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعتين

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ ساعة و 28 دقيقة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن