سعفان: تعيين 1193 شاباً.. ومتابعة 330 منشأة احترازياً بالبحيرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1193 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 8 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 68 فرص عمل ، فضلاً عن إستخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة ونفس العدد رخصة مزاولة مهنة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 50 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه ، و 3 منحة وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه ، وصرف 6779 جنيها كرعاية صحية لـ 3 حالات لعمل عمليات جراحية صغري وعلاج .
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد ، وأسفر عن رصد 3 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها .

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