"الاكتئاب والخمول".. مكافحة كورونا توضح أهم أعراض متلازمة ما بعد التعافي

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة الكورونا التابعة لوزارة الصحة، إن بروتكول العلاج المصري من أوائل البروتكولات التي وضعت علاج لمتلازمة ما بعد الكورونا.





وأشار "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن الشعور بالإرهاق، والاكتئاب النفسي من أهم أعراض متلازمة ما بعد الكورونا، وفترة استمرارها مختلفة وقد تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر.



