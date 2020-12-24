"الاكتئاب والخمول".. مكافحة كورونا توضح أهم أعراض متلازمة ما بعد التعافي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة الكورونا التابعة لوزارة الصحة، إن بروتكول العلاج المصري من أوائل البروتكولات التي وضعت علاج لمتلازمة ما بعد الكورونا.

وأشار "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن الشعور بالإرهاق، والاكتئاب النفسي من أهم أعراض متلازمة ما بعد الكورونا، وفترة استمرارها مختلفة وقد تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر.

وعن سلالة كورونا الجديدة، أوضحت أن تحور الفيروس أدى لزيادة انتشار العدوى، ولكن حدة المرض لم تتغير، مؤكدا أن هدف الدولة المصرية هو الوصول إلى نسبة تعافي تصل إلى 100%. 

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