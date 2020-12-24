إسقاط الجنسية عن زوجة الإرهابي هشام عبد الله.. أحدث قرارات الحكومة

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أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة، اليوم الخميس، أهمها؛ إسقاط الجنسية عن زوجة الإخواني الهارب هشام عبدالله.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أبرز قرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



إسقاط الجنسية عن زوجة الإخواني هشام عبدالله

استهلت الحكومة، قراراتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.



الترخيص للمالية والبنك المركزي لتأسيس شركة مساهمة

ونشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منها الترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزى في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.



الترخيص لمحافظة جنوب سيناء

كما نشرت الجريدة موافقة رئيس الوزراء بالترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة.



إنشاء معهدين فنيين صحيين شرطيين بوزارة الداخلية

وضمن القرارات، نشرت الجريدة الرسمية، الموافقة على إنشاء معهدين فنيين صحيين شرطيين بوزارة الداخلية.



كما تضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام بقانون رئيس الوزراء، بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.



وشاهد رئيس الوزراء خلال الجولة فيديو يعرض ما تم من أعمال لتطوير ورفع كفاءة المجمع، ومراحل التنفيذ المختلفة لتلك الأعمال، كما أشار وزير العدل إلى أن مجمع محاكم عابدين يشهد لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالًا لرفع الكفاءة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ خطة الوزارة المتكاملة لتطوير المحاكم والارتقاء بمقار ودور العدالة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وذلك على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه روعى خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذى يتميز به المجمع.



