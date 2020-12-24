الشباب والرياضة تنعى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسرة الرياضية المصرية ونادي الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازي والمواساة فى وفاة المستشار أحمد البكرى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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