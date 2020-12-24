الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبيبة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف لاعبي الأحمر المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، استعدادا لتكملة الموسم الكروي الجاري.

وتحدث محمد شوقي طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "الرباعي المصاب بفيروس كورونا، بيتسو موسيماني ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية، سوف يخضع لمسحة جديدة لحسم موقفه، وننتظر تحول مسحته إلى سلبية بعد خضوعه للعلاج والفحص".

وأكمل طبيب القلعة الحمراء: "بعد رحلة النيجر سوف يكون هناك إعلان عن الطبيب الجديد للأهلي، حيث يتولى هذا الملف محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط".

وبشأن إصابتي أجايي ومحمود متولى أوضح شوقي: "أجايي سوف يخضع للعلاج التحفظي في الفترة المقبلة، وإذا لم يحقق الغرض المطلوب، سوف يخضع للتدخل الجراحي، أما محمود متولي فتعتبر حالته أكثر من جيدة وسوف يشارك في المباريات مع الأهلي قبل شهر مارس المقبل".

وزاد: "أما ناصر ماهر فسيكون من الصعب عودته للمشاركة بعد شهرين، ولكنه سيحتاج إلى شهرين ونصف إلى 3 أشهر من أجل المشاركة في المباريات".

وأتم طبيب الأحمر تصريحاته موضحا الحالة الصحية كريم نيدفيد: "كريم نيدفيد يسير بشكل مميز واقترب بشكل قوي من العودة للمشاركة مع الفريق، في الفترة المقبلة".

أخبار تهمك

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعتين

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن