ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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ينشر موقع "الفجر" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 – 2021 للصفوف الابتدائية بمحافظة البحيرة، وذلك فور اعتماد الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اعتمد مواعيد وجداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 مع مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.



وأوضح الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الإمتحانات، حيث تبدأ للصف الرابع والخامس الإبتدائي يوم السبت 16 يناير حتى الإثنين 18 يناير، وللصف السادس الإبتدائي من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى الأحد 24 يناير.



بينما تبدأ إمتحانات النقل للصف الأول الإعدادي من يوم السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 يناير، وللصف الثاني الإعدادي من يوم السبت 23 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير، وللصفين الأول والثاني الإعدادي المهني بداية من الأربعاء 21 يناير حتى الإثنين 25 يناير، وإمتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوى مكفوفين تبدأ من الأحد 17 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير، والصف الأول الثانوي فني السبت 16 يناير وحتى الإثنين 25 يناير.



أما إمتحانات الصف الثاني الثانوي فني من الثلاثاء 26 يناير وحتى الخميس 4 فبراير، ومن الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام 5 سنوات من الأحد 17 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير، بينما الإعدادية للمكفوفين من السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير، الإعدادية للصم وضعاف السمع من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير، والإعدادية العامة من السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير، والإعدادية المهنية من الأحد 31 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.



ووجه محافظ بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الإمتحانات حرصًا على سلامتهم متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية 2021 في البحيرة (صور)

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