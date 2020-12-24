مجلة "نور" للأطفال تطلق قافلة تنويرية لمحافظة جنوب سيناء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أطلقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ. د أحمد الطيب، قافلة تنويرية وثقافية إلى محافظة جنوب سيناء، وكان في استقبالهم مضر عبد السميع نوار، مدير عام العلوم الثقافة ورعاية الطلاب، والدكتور عبد اللطيف حسن طلحة، مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية.

قام وفد المجلة برئاسة عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير، بزيارة معهد الطور الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات الطور الإعدادي الثانوي، وقام فريق المجلة بإهداء أعداد من المجلة للطلاب، كما أشاد أعضاء الوفد، وخالد الجابري، مدير إدارة المكتبات بالأزهر الشريف، بالمستوى الفكري والدراسي الفائق لدى أبناء المحافظة، ومدى حبهم لبلدهم مصر الحبيبة وتراب سيناء.

كما زار وفد المجلة عددًا من المدارس الحكومية والخاصة، وحرصوا على زيارة كنيسة الشهيد أبنوب والعذراء مريم؛ حيث استقبل وفد المنظمة الأنبا متا والأنبا ماركوس، وقام الكاتب عبدالمنعم حسين، نائب رئيس تحرير المجلة، بتنفيذ ورشة لأبناء الكنيسة، حيث أكد على أهمية الوطن ومكانته، مشيرًا إلى أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والفتن التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي من شأنها تدمير روح الشباب وبث الفرقة.
ضم وفد المجلة كلا من: الكاتب عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وخالد الجابري، مدير عام المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وعمرو ربيع، وأحمد حميد، منسقا المجلة.

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