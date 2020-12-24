الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأعرب الرئيس السيسي عن أصدق تمنياته القلبية وخالص تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا يسوده الخير وتتحقق فيه طموحاتهم وآمالهم ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن عن إصدار القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.