الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي عن أصدق تمنياته القلبية وخالص تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا يسوده الخير وتتحقق فيه طموحاتهم وآمالهم ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.
 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن عن إصدار القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.
 
ونصت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي:" توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

أخبار تهمك

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ ساعة و 26 دقيقة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 23 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعتين

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن